В Коминтерновском районе Воронежа зацвели клумбы, рынки и даже остановки

16 Май 15:41 2019-05-16T15:41:54+03:00

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В этом году Коминтерновскому району Воронежа исполняется 80 лет. К празднику готовятся все: стараются благоустроить территории, представить их в лучшем свете, в том числе и с помощью озеленения и посадки цветочных композиций. На призыв управы поучаствовать в конкурсе благоустройства откликнулись почти все работающие на его территории представители бизнеса: магазины, торговые павильоны, рестораны, кафе и предприятия сферы услуг.

Красота царит на рынках «Соборном» и «Клиническом», на территории, прилегающей к «Клубу Воздухоплаватели-Воронеж», торговому ряду «Молодежный» на улице Владимира Невского, «Новому детскому» на Московском проспекте.

Цветочные композиции украсили «кашпо» и клумбы у торговых точек и даже остановочные павильоны на Проспекте Труда, Рабочем проспекте, улицах 45 Стрелковой дивизии и 60 Армии.

По итогам конкурса организаторы выберут победителей из числа самых активных участников благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU