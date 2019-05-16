2019-05-16T16:18:07+03:00
Общество

Открыли первый в Воронеже памятник военным врачам

Его разместили на территории госпиталя на улице Краснознаменной
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.
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416-й военный госпиталь Западного военного округа отпраздновал 75-ю годовщину со дня создания. В честь юбилея открыли первый в Воронеже памятник военным врачам, а также аллею славы "Наши отцы-командиры". На ней увековечены имена всех начальников госпиталя с 1944 года.

Памятник выполнен в виде скрещенных сердец и рук врачей. Автор идеи - начальник госпиталя Юрий Черенков. Монумент построили на пожертвования.

Как сообщают в пресс-службе ЗВО, 416-й военный госпиталь имеет филиалы в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Каждый год на излечении находятся свыше 13 тысяч военнослужащих и членов их семей.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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