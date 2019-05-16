Нововоронежскую АЭС посетили представители экспертного сообщества Республики Бангладеш
16 мая завершился рабочий визит на Нововоронежскую АЭС делегации Народной Республики Бангладеш
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В её составе – пять представителей экспертного сообщества, в том числе представители Бангладешской комиссии по атомной энергии (БАЕК).
Программа визита предусматривала посещение информационного центра Нововоронежской АЭС, экскурсию на энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) и ознакомление с основными социальными и спортивными объектами города атомщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU