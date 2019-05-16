2019-05-16T14:55:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области от удара молнии сгорел дом

Пожар произошел в садоводческом кооперативе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Разгул стихии, недавно посетивший Воронежскую область, обернулся не только рухнувшими на машины столбами и ветвями деревьев, затоплением улиц и домов, но и лишением жилья. В садоводческом кооперативе «Еманча» Хохольского района во время грозы 13 мая сгорел дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного от дачников в половине десятого вечера. К прибытию огноборцев пламя охватило всю постройку. Спасти дом, к сожалению, не удалось. В момент ЧП он пустовал.

По предварительным данным, дача загорелась из-за удара в нее молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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