На премию имени Столля претендуют 18 воронежских предпринимателей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-16T14:34:39+03:00

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На премию имени Вильгельма Столля в 2019 году подали 216 заявок, больше половины которых от предпринимателей из Воронежской области, оргкомитет допустил до участия в конкурсе 130 заявок. В шорт-лист премии вошли 18 участников, которые 16 мая будут представлять свои проекты жюри. Лучших из лучших определят в четырех номинациях: «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства», «Лучший бизнес-старт», «Успешный молодежный бизнес», «Бизнес, проверенный временем».

Напомним, предпринимательский форум имени Вильгельма Столля пройдет в Воронеже 23 и 24 мая. Он соберет на своих площадках около 2000 бизнесменов. В деловой и образовательной программе, которая пройдет в кинотеатре «Спартак», выступят 50 спикеров-практиков и бизнес-экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Белгорода, Воронежа. Финал форума с церемонией награждения премией имени Столля пройдет 24 мая в Event-Hall.

ИСТОЧНИК KP.RU