2019-05-16T15:36:27+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали вора, стащившего у беспечного продавца на рынке 23 тыс рублей

Рецидивист дождался, когда сотрудница павильона выйдет и похитил деньги из незакрытого ящика
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали рецидивиста, который украл деньги из под прилавка на рынке в Ленинском районе. Инцидент произошел 4 мая около пяти часов вечера. Как раз за день собралась выручка. 43-летний мужчина, неоднократно судимый, долго наблюдал за торговой точкой: продавщица складывала деньги за проданный товар в обычный ящик без замка, который находился внизу прилавка. И улучил момент, когда торговка вышла ненадолго из павильона - просто выгреб из ящика содержимое и был таков. Ущерб составил 23 500 рублей.

В отделе полиции рецидивист признался в краже. В квартире подозреваемого на Баррикадной оперативники изъяли часть похищенных денег, остальное он успел потратить на выпивку. Теперь ему грозит очередной срок за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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