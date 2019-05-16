Жителям воронежского села предложили скинуться по 10 тысяч на строительство дороги
Жители села Староникольское Хохольского района отчаялись дождаться помощи в ремонте дороги на улице Алехина и написали письмо к главе региона Александру Гусеву и вице-премьеру правительства России и бывшему губернатору Алексею Гордееву. В нем селяне рассказали о тяготах и неудобствах, которые уже долгие голы терпят из-за фактического отсутствия дороги: в межсезонье она в непролазной грязи, летом – в колеях. И только морозной зимой по ней открывается более или менее сносный проезд.
В план ремонта улица внесена аж на 2022 год. Чтобы провести работы по программе инициативного бюджетирования, жители должны внести в общую копилку около трех процентов от суммы затрат. Рассчитав стоимость новой дороги, селянам предложили скинуться на работы по 10 тысяч с дома. Для большинства сельских жителей это непосильные финансовые расходы.
Остается надеяться, что в правительстве найдут выход из ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU