Жителям воронежского села предложили скинуться по 10 тысяч на строительство дороги

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-16T14:10:36+03:00

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Жители села Староникольское Хохольского района отчаялись дождаться помощи в ремонте дороги на улице Алехина и написали письмо к главе региона Александру Гусеву и вице-премьеру правительства России и бывшему губернатору Алексею Гордееву. В нем селяне рассказали о тяготах и неудобствах, которые уже долгие голы терпят из-за фактического отсутствия дороги: в межсезонье она в непролазной грязи, летом – в колеях. И только морозной зимой по ней открывается более или менее сносный проезд.

В план ремонта улица внесена аж на 2022 год. Чтобы провести работы по программе инициативного бюджетирования, жители должны внести в общую копилку около трех процентов от суммы затрат. Рассчитав стоимость новой дороги, селянам предложили скинуться на работы по 10 тысяч с дома. Для большинства сельских жителей это непосильные финансовые расходы.

Остается надеяться, что в правительстве найдут выход из ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU