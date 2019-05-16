В Воронеже разыскивают бандита, который может вывести на заказчиков убийства следователя по особо важным делам

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-16T13:59:08+03:00

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, позвоните по телефону +7 (965) 288-02-02. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России обратились за помощью в розысках мужчины, подозреваемого в жестоком избиении мужчины в Санкт-Петербурге.

Покалеченный после «экзекуции» человек был одним из фигурантов уголовного дела, которым занималась убитая в 2018 году в Московской области следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. В 2015 году в адрес мужчины начали поступать угрозы физической расправы, после чего двое бандитов подкараулили его на улице Бутлерова в городе Санкт-Петербурге и зверски избили.

Следователи добыли видеозапись, на которую попал один из нападавших. Предположительно, организаторами расправы над мужчиной и убийства Евгении Шишкиной могут быть одни и те же. Всех, кому что-либо известно о личности и месте, где находится попавший на видео субъект, просят позвонить по телефону: +7 (965) 288-02-02.

Напомним, Евгению Шишкину убили два подростка – десятиклассник и студент первого курса мединститута. Юных киллеров наняли, пообещав им заплатить миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU