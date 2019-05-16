Сотрудники военного госпиталя в Воронежской области получили зарплату через суд

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-16T13:45:33+03:00

Учреждение за два месяца задолжало работникам почти 3,5 млн рублей

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Воронежские прокуроры обнаружили нарушения закона в 142-м военном госпитале федерального медико-биологического агентства России. За январь и февраль 2019 года работникам не выплатили зарплату. Задолженность составила почти 3,5 миллиона рублей. Руководителя ФГКУ«142 военный госпиталь» ФМБА России обязали устранить нарушения. Начисление зарплаты добились через суд.

- В настоящее время задолженность более чем перед 100 сотрудниками госпиталя погашена в полном объеме, с учетом компенсации за задержку заработной платы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU