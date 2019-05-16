2019-05-16T13:53:41+03:00
Общество

В Воронежской области бешенство животных сократилось в четыре раза

Покусанных людей стало меньше на 11,2%
Елена ФЕДЯШЕВА
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Чаще всего, по-прежнему, заболевают кошки и собакиЧаще всего, по-прежнему, заболевают кошки и собакиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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С начала этого года в Воронежской области лабораторно подтвердился диагноз «бешенство» у 15 животных в 11 районах. Среди них семь собак, пять кошек и три лисицы. Если сравнить эти данные с аналогичным периодом прошлого года, то можно отметить, что заболеваний стало в 4,1 раза меньше.

В первом квартале также за медицинской помощью обратились 1940 человек, которые были травмированы или имели контакт с больными бешенством, подозрительными или неизвестными животными. И эти данные также меньше прошлогодних, на 11,2%.

Больше всего пострадавших от укусов животных в 15 районах области. Чтобы не заболеть смертельной болезнью, важно помнить о мерах профилактики:

- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;

- обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;

- избегать контакта с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;

- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных;

- обязательно проходить профилактическую иммунизацию против бешенства группам риска: ветеринары, охотники, лесники, егеря и т.д.;

- незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае укусов, ослюнения и при контакте с неизвестным животным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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