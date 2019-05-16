В Воронежской области юноша зарезал отбившего у него девушку мужчину и бросил тело в воду

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-16T13:30:49+03:00

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В среду, 15 мая, в селе Терновка в водоеме недалеко от дома № 44 по улице Октябрьской нашли труп мужчины с резаными ранами. Вскоре по подозрению в убийстве задержали 21-летнего знакомого погибшего, ранее судимого за кражи.

По версии следствия, вечером 14 мая 21-летний парень пришел в гости к 45-летнему мужчину в доме на улице Фрунзе в Терновке, они вместе выпили. Потом гость, разгоряченный спиртным, предложил выйти на улицу и «разобраться». Дело в том, что мужчина постарше увел у него сожительницу. На улице в драке оказался сильнее тот, кто помоложе. Юноша избил соперника, а потом еще несколько раз пырнул его ножом. Потом отнес к водоему на соседней улице и бросил тело убитого в воду.

Полицейские вместе с сотрудниками Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства преступления. Молодой человек будет отвечать перед судом по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (наказание по ней - от 6 до 15 лет тюрьмы). Сейчас с ним проводят следственные действия, параллельно решая вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU