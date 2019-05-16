В Воронеже иномарка сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-16T13:01:13+03:00

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В четверг, 16 мая, в 7.40 в Железнодорожном районе у дома № 2 по улице Маршала Одинцова случилась авария.

По данным ГИБДД, 39-летний воронежец, сидевший за рулем «Фольксвагена-Пассат», нарушил правила проезда неравнозначных перекрестков. Проще говоря, не уступил дорогу едущему по главной 35-летнему велосипедисту. В результате последний оказался под колесами немецкой легковушки. Велосипедист обратился за медицинской помощью.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства ДТП.

Почти в то же время, в 8.10, на пятом километре дороги А-134 в Рамонском районе рефрижератор «Хендай» сбил насмерть 71-летнего местного жителя. Инспекторы выясняют, мог ли 36-летний водитель грузовика вовремя затормозить.

ИСТОЧНИК KP.RU