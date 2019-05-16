В Воронеже женщина ударила приятеля ножом, вынесла его на лестницу и продолжила пить

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-16T11:21:03+03:00

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В среду, 15 мая, жители дома № 17 на улице Хользунова позвонили в полицию и рассказали, что в их подъезде на лестничной клетке лежит мужчина без сознания, весь в крови. На место ЧП выехали сотрудники вневедомственной охраны.

Росгвардейцы выяснили, что мужчине 28 лет, он проводил время с 37-летней знакомой, распивая алкоголь. В какой-то момент они без особой причины поссорились. Женщина схватила нож и ударила им приятеля в шею и в плечо. Мужчина от ран потерял сознание. Тогда суровая знакомая вытащила его на лестницу и бросила там. А сама продолжила пить.

Мужчину отвезли в больницу, Нож изъяли, женщину задержали. В отношении нее в ближайшее время возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU