В Воронеж идет прохладный антициклон

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-16T10:13:12+03:00

Изменить размер текста: A A

После серии ливней, которые атаковали нашу область и соседние регионы с начала мая, погода приходит в норму, сообщают синоптики. Согласно их прогнозам, в ближайшие сутки осадков уже не будет. А, начиная с пятницы, 17 мая, в Воронеже установится антициклон с тихими, ясными, но довольно прохладными днями.

Если раньше дневная температура достигала 25 градусов, то в ближайшие выходные и в начале следующей недели ожидается ночью +8...+11, днем — около +20. И такая погода, по словам специалистов, больше соответствует климатической норме для середины мая.

ИСТОЧНИК KP.RU