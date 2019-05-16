Обработку двух воронежских парков перенесли на 16 мая

СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-16T08:58:18+03:00

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Обработку парков от комаров и клещей, которая планировалась в парках «Центральный» и «Алые паруса» на 13 мая, из-за погодных условий перенесли на 16 мая. В четверг в период с 9 до 13 часов территории этих мест отдыха специалисты обработают препаратами, уничтожающими кровососов.

Горожан просят временно отказаться от посещения этих парков.

ИСТОЧНИК KP.RU