Обработку двух воронежских парков перенесли на 16 мая
Горожан просят воздержаться от посещения парков «Центральный» и «Алые паруса»
фото пресс-службы мэрии Воронежа
Изменить размер текста:
Обработку парков от комаров и клещей, которая планировалась в парках «Центральный» и «Алые паруса» на 13 мая, из-за погодных условий перенесли на 16 мая. В четверг в период с 9 до 13 часов территории этих мест отдыха специалисты обработают препаратами, уничтожающими кровососов.
Горожан просят временно отказаться от посещения этих парков.
ИСТОЧНИК KP.RU