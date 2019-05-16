Управляющая компания накинула воронежцу пять тысяч в квитанции за горячую воду

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-16T08:28:38+03:00

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Жилец дома №108 по улице Калининградской решил проверить, не слишком ли много он платит за кипяток. И обратился за помощью к инспекторам Государственной жилищной инспекции.

Инспектор, проведя проверку, выяснил, что ОАО «УК Железнодорожного района» в квитанции за август 2018 года необоснованно увеличило размер платы за индивидуальное потребление горячего водоснабжения, применив при начислении норматив и повышающий коэффициент 1,5. Кроме того, коммунальщики сделали немотивированное доначисление платы за январь-июль 2018 года. И это при том, что плата за горячее водоснабжение должна была начисляться по счетчику.

- По итогам ОАО «УК Железнодорожного района» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - рассказали в ГЖИ. – Позже проверка подтвердила, УК Железнодорожного района предписание инспекции исполнила и жителю произведен перерасчет в размере около 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU