Жительницу Воронежа повалил на землю обезумевший наркоман

15 Май 19:39 2019-05-15T19:39:15+03:00

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Пару дней назад на улице Волгоградской на 37-летнюю женщину напал неизвестный. Он повалил ее на землю, выхватил из ее кармана мобильник и попытался убежать. К счастью, неподалеку оказались сотрудники Росгвардии. Агрессора задержали. Выяснилось, что это 32-летний местный житель, который уже был судим за грабеж и кражи.

Задержанный рассказал, что телефон хотел продать, а деньги потратить на наркотики. Сейчас полицейские проверяют, не был ли он причастен к другим похожим преступлениям. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU