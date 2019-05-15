2019-05-15T17:53:26+03:00
Общество

Кто зарабатывает больше всего в прокуратуре Воронежской области?

И это не руководитель Николай Шишкин
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Прокурор Воронежской области Николай Шишкин.Прокурор Воронежской области Николай Шишкин.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В прокуратуре Воронежской области опубликовали данные об имущественном положении и доходах руководящего состава. Сведения приведены за 2018 год.

Задекларированный доход прокурора области Николая Шишкина составил 2,9 млн руб. Его супруга за то же время заработала 1,3 млн руб. В собственности главного прокурора - земельный участок площадью 1223 кв. м и квартира площадью 140,4 кв. м. У жены есть земельный участок (459 кв. м), дача (143,1 кв. м) и гараж (24 кв. м). Последний, вероятно, пустует: в собственности у супругов нет ни одного транспортного средства. Добавим, что у супруги Николая Шишкина также есть в пользовании участок площадью 500 кв. м и квартира площадью 140,4 кв. м.

Заместитель прокурора области Геннадий Буслаев задекларировал 2,8 млн руб. дохода, его жена - 1,6 млн. Другой заместитель, Юрий Немкин, получил 2,2 млн. руб. дохода, его супруга - 1,8 млн. руб. Прокурор Воронежа Василий Яицких отметил в документах 1,3 млн руб. Его супруга доходов за год не получила.

Все эти цифры тускнеют по сравнению с доходами прокурора Бобровского района Геннадия Позднякова. Он задекларировал 3,9 млн. руб. Неплохо зарабатывает и супруга Россошанского межрайонного прокурора Дмитрия Пальчикова. Она получила 3,7 млн. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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