Роспотребнадзор закрыл кафе мексиканской кухни в Воронеже

15 Май 17:15 2019-05-15T17:15:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители Роспотребнадзора нагрянули с проверкой в заведение LatinaGrill, что на улице Моисеева. В ресторане мексиканской кухни нашли нарушения.

Специалистов ведомства насторожил, в первую очередь, объем помещения. Он настолько мал, что нельзя исключить, что сырье, готовая продукция и отходы будут находиться рядом. Если верить данным проверки, здесь нарушались правила мытья посуды и чистки инвентаря, а также не было должного контроля за сроками хранения продукции.

- За выявленные нарушения на индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности организации общественного питания, - говорят в Роспотребнадзоре. - 8 мая Ленинский районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности организации общественного питания на 14 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU