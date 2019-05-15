Под Воронежем мужчина украл 40 блоков сигарет и угостил ими всех своих знакомых

15 Май 16:04 2019-05-15T16:10:21+03:00

Теперь он может пять лет просить огоньку в тюрьме

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Полицейские Панинского района раскрыли кражу, совершенную прошлой осенью. В октябре и ноябре 2018 года был обворован киоск на улице Железнодорожной поселка Панино. Преступник сломал рольставни, разбил окно кирпичом, влез внутрь и украл 40 блоков сигарет и деньги. Хозяин магазина оценил ущерб на сумму около 100 тысяч рублей.

14 мая полицейским рассказали, что 34-летний житель села Новохреновое, ведущий асоциальный образ жизни, угощает всех своих знакомых сигаретами. Односельчане гадали, откуда к нему такое богатство привалило. В отделе полиции мужчина признался, что сигареты – из обворованного киоска. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU