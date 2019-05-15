В Воронежской области четырехлетний мальчик в детсаду отравился крысиным ядом

15 Май 15:12 2019-05-15T16:03:11+03:00

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Прокуратура взяла на контроль расследование несчастного случая, который произошел в начале апреля в Верхнехавском детском саду № 1. Там четырехлетний мальчик нашел в своем шкафчике крысиный яд и попробовал его на вкус, после чего оказался в больнице с отравлением. К счастью, оно оказалось не очень серьезным. Сейчас здоровье ребенка опасений не вызывает.

Полицейские, к которым обратились родители малыша, выяснили, что незадолго до этого сотрудники регионального Центр гигиены и эпидемиологии проводили обработку помещений детсада от грызунов. На данный момент к расследованию подключились сотрудники СК. Они изъяли документы из детсада, проводят допросы работников образовательного учреждения и специалистов, обрабатывавших помещения от грызунов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стать 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Виновникам отравления ребенка грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU