Воронежец стал первым в России, кого привлекли к уголовной ответственности за неисполнение решения суда

15 Май 15:00 2019-05-15T15:00:57+03:00

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"Злостное неисполнение вступившего в законную силу приговора суда", - так звучит название ч. 1 ст. 315 УК РФ, по которой осудили 68-летнего жителя области. Он получил штраф в размере 11 тысяч рублей, и это решение суда - первое в Российской Федерации.

Как рассказывают в УФССП по Воронежской области, все началось с того, что районный суд признал пенсионера виновным в распространении сведений, порочащих честь и достоинство гражданина. Мужчину обязали опубликовать опровержение в форме видеообращения на сайте интернет-СМИ.

А дальше понеслось. В связи с тем, что мужчина не выложил видео добровольно, с него взыскали исполнительский сбор - 5 тысяч рублей. Дали новый срок для исполнения. Но и к этому времени ничего не изменилось. Тут появилось первое дело, административное: "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера". После отсутствия какой-либо реакции завели уже уголовное дело.

- С учетом смягчающих обстоятельств (признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие хронических заболеваний у виновного и его близких родственников) ему назначено наказание в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей, - подчеркнули в УФССП по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU