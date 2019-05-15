2019-05-15T14:16:19+03:00
Общество

Воронежцев снова приглашают бесплатно посмотреть на Луну и Марс в телескоп

Акция должна была состояться еще 10 мая, но из-за непогоды ее отменили
Юрий КОЗЛОВ
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Полюбоваться на Луну в телескоп можно сегодня в 20.00.Полюбоваться на Луну в телескоп можно сегодня в 20.00.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 15 мая, в 20.00 желающих полюбоваться на Луну и Марс в телескоп ждут у магазина «Четыре глаза» (ул.Фридриха Энгельса, 11). В оптике, дающей 200-кратное увеличение, можно будет увидеть моря, кратеры и горы спутника Земли, а также поближе разглядеть красную планету, с которой в фантастическом романе Уэллса «Война миров» на землю прилетали страшные завоеватели.

Любителей астрономии приглашали еще 10 мая, но тогда из-за непогоды наблюдения пришлось отменить. Теперь же синоптики ненастья не обещают. Все подробности об акции и можно узнать по телефону 8(473) 252-37-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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