В спальном районе Воронежа началось благоустройстве трех дворов

15 Май 13:35 2019-05-15T13:35:44+03:00

А в перечне до конца года – еще девять адресов

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В Коминтерновском районе Воронежа начались работы по благоустройству в трех дворах: Хользунова, 92, 94, 96, Хользунова, 80, 82 и Хользунова, 102.

До осени по программе «Формирование современной городской среды» капитально отремонтируют еще девять территорий. Это дворы по адресам: Владимира Невского, 1, Хользунова, 92, 94, 96, Хользунова, 80, 82, Хользунова, 115, Генерала Лизюкова, 21, Проспект Труда, 31, Беговая, 2/1, Хользунова, 102, Лизюкова, 89, Лизюкова, 101, 9 Января, 126, Маршала Жукова, 18.

Реконструкция предусматривает замену асфальта, установку бордюров, оборудование парковочных мест и строительство тротуаров, вырубка старых и опиловка разросшихся деревьев. Во всех дворах установят ограждения, фонари. По трем первым адресам работы выполнены уже на 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU