2019-05-15T13:13:43+03:00
Общество

В Воронежской области прошли экзамены по вождению боевых машин

Острогожский учебный центр выпустил более тысячи младших специалистов
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.
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Более тысячи курсантов Острогожского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы успешно сдали экзамены. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. При этом за все время существования центр выпустил свыше 380 тысяч курсантов.

В течение четырех месяцев парни проходили обучение по одной из семнадцати специальностей. Курсанты освоили обслуживание и управление танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ-1, БРЭМ-Л), бронетранспортеров БТР-80 БТР-82А, различных модифицкаций колесной техники семейства Камаз, УРАЛ, УАЗ, МАЗ и БАЗ с колесными базами от 4х4 до 8х8.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

- При обучении применялись современные мультимедийные тренажерные комплексы, которые позволяют имитировать различную боевую обстановку и погодные условия. Динамические кабины тренажеров полностью имитируют рабочие места члена экипажа боевых машин, - добавили в пресс-службе ЗВО.

Сдача выпускных экзаменов помимо теоретических зачетов и работы с тренажерами включала упражнения по вождению боевых машин с препятствиями, а также погружение в воду на глубину до 1,7 метров.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

Фото: Евгений Половодов, пресс-служба ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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