В Воронежской области сын убил мать двумя ударами ножа

15 Май 12:29 2019-05-15T12:30:00+03:00

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30-летнего жителя Репьевского района обвиняют в убийстве матери. Как сообщают в СУ СК РФ по Воронежской области, 7 марта этого года он повздорил с родственницей, когда та находилась в состоянии алкогольного опьянения.

После непродолжительной ссоры мужчина пошел домой. Мать продолжила кричать оскорбления ему вслед. Тогда он схватил кухонный нож, вышел из дома, приблизился к родственнице и два раза ударил ее в грудь. Спустя короткое время 55-летняя женщина скончалась.

- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Мужчина признал вину и дал подробные показания. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU