В Воронеже начали ремонт братской могилы на Левом берегу

15 Май 12:24 2019-05-15T12:28:53+03:00

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«Музей-диорама» заключил контракт с подрядчиком – ООО «Мега-строй» на сумму 390 491 рубль. Работники этой организации должны отремонтировать братскую могилу № 211 в микрорайоне Масловка (улица 206 Стрелковой дивизии). То есть, отбить старую и сделать новую гранитную облицовку стелы, оштукарить ее основание, почистить и покрасить скульптуру скорбящей матери, заменить тротуарную плитку. Все эти работы подрядчик должен выполнить за 35 дней.

Ремонт уже начали. Подрядчики огородили братскую могилу лентой, возле нее поставили строительные леса.

Справка «КП»

На братской могиле похоронены воины, погибшие от бомбежек во время переправы на Шиловский плацдарм через реку Воронеж и умершие от ранений, полученных там, в госпиталях. Известны имена только 319 солдат и командиров. Большинство из них воевали в частях 100, 141 и 206-й стрелковых дивизий, 111-й стрелковой и 16 истребительной бригад.

В 1975 году на братской могиле поставили памятник, выполненный по проекту воронежского скульптора А.Ф. Оконенко.

ИСТОЧНИК KP.RU