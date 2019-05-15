2019-05-15T12:03:30+03:00
Происшествия

В Воронеже отравились угарным газом три человека

ЧП случилось на улице Туполева
Юрий КОЗЛОВ
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За три дня угарным газом отравились пять человек.За три дня угарным газом отравились пять человек.Фото: из архива «КП»
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В среду, 15 мая, в 3.30 скорую вызвали жители дома на улице Туполева. Приехавшие врачи определили признаки отравления угарным газом у 63-летнего мужчины, 59-летней женщины и 20-летней девушки. Всех троих отвезли в больницу. Причины отравления сейчас выясняют.

Напомним, 12 мая в поселке Придонской на улице Мосина отравились угарным газом женщины 30 и 55 лет. Врачи оказали им первую помощь. Женщины почувствовали себя намного лучше и от госпитализации отказались. Специалисты посмотрели на их дымоход и ужаснулись: он был забит мусором. До приведения вентиляционного канала в порядок, подачу газа по стояку прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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