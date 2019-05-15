С начала сезона 583 жителей Воронежской области покусали клещи

15 Май 12:00 2019-05-15T12:00:15+03:00

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Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области, с начала этого года за медицинской помощью к врачам обратились 583 человека, пострадавших от укусов клещей. Данных о случаях заболевания жителей региона болезнями, передаваемыми иксодовыми клещами, пока нет. Однако обитающие на нашей территории кровососы теоретически могут стать переносчиками таких опасных болезней, как клещевые боррелиозы, туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека.

Поэтому эпидемиологи просят воронежцев не пренебрегать средствами защиты от нападения клещей при посещении лесов. Немаловажно и позаботится о своевременном удалении сухостоя и валежника, скашивать траву вокруг жилья, разреживать кустарники, не устраивать свалок у жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU