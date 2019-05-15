В Воронежской области юноша продал угнанную «шестерку» за 10 тысяч рублей

15 Май 11:12 2019-05-15T11:19:30+03:00

Перед этим он успел покатать на ней приятеля

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10 мая 43-летний житель Поворино пришел в отдел полиции и написал заявление о том, что у него угнали «шестерку». Мужчина 9 мая оставил машину у дома знакомых на улице Пролетарской райцентра, а на утро она исчезла.

Полицейские вскоре задержали угонщика. 17-летний житель Поворино. Несмотря на свои юные годы, он уже много раз привлекался к ответственности за преступления. Все за те же угоны и еще за кражи.

Юноша признал свою вину и рассказал, что не смог пройти мимо открытой машины да еще и с ключами в бардачке. Он угнал «шестерку», взял с собой покататься приятеля и рванул в Борисоглебск. Там у машины закончился бензин. Парень, недолго думая, продал ее первому встречному местному жителю за десять тысяч рублей. Часть денег он потратил на обратный билет домой.

По части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» молодому человек грозит либо штраф до 120 тысяч рублей, либо пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU