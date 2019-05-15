В Воронеже на улице Грамши появился новый сквер

15 Май 10:54 2019-05-15T10:54:47+03:00

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Во вторник, 14 мая, на улице Грамшщи торжественно открыли новый народный сквер – «Чижовский». Идея его строительства родилась в прошлом году среди жителей ТОС «Уличный комитет № 39». Они выступили с инициативой возрождения зеленой зоны напротив дома 70 по ул. Грамши.

Проект заявили на участие в конкурсе общественно-полезных проектов, но грант ему не достался. Тем не менее, мэр Воронежа Вадим Кстенин поддержал жителей Ленинского района в настойчивости по созданию комфортной городской среды: при условии софинансирования проекта жителями и предпринимателями распорядился направить для этих целей часть средств (порядка 2,4 млн. рублей), высвободившихся в результате снижения стоимости других контрактов.

Помогли и спонсоры: группа кампаний «ПИК-Комфорт» выделила на благоустройство сквера 600 тысяч рублей, а депутаты Облдумы приобрели спортивный комплекс стоимостью 94,2 тысячи рублей и детское оборудование на 67,8 тысяч.

- Партнеры также обеспечили устройство уличного освещения и установку малых архитектурных форм, - рассказали в управе Ленинского района. - При этом партнеры управы ООО «Объединение «Хозторг» и ООО «ЦентрСвет», проявляя социальную ответственность, предоставили беспрецедентные скидки на стоимость своих работ.

С учетом ранее заготовленных управой строительных материалов (тротуарная плитка, бордюр), бюджетных и спонсорских средств, стоимость проекта составила порядка 3,5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU