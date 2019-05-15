В Воронеже пропала пожилая женщина с провалами в памяти
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» разместили в своей группе информацию о том, что с 8 мая никто не может найти 61-летнюю Елену Наливайко, живущую на улице Коперника, расположенной в частном секторе Ленинского района. Женщина вышла из дома в зеленом халате, и с тех пор никто из ее родственников и знакомых ничего о ней не знает. Пенсионерка страдает провалами в памяти.
Приметы Елены Наливайко: рост 165 сантиметров, худощавая, короткие седые волосы. Была одета в зеленый халат на молнии с поясом, на ней также был голубой свитер и черные галоши.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится женщина, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU