В Воронеже пропала пожилая женщина с провалами в памяти

15 Май 10:25 2019-05-15T10:25:52+03:00

Она вышла на улицу в зеленом халате и уже неделю ее не могут найти

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» разместили в своей группе информацию о том, что с 8 мая никто не может найти 61-летнюю Елену Наливайко, живущую на улице Коперника, расположенной в частном секторе Ленинского района. Женщина вышла из дома в зеленом халате, и с тех пор никто из ее родственников и знакомых ничего о ней не знает. Пенсионерка страдает провалами в памяти.

Приметы Елены Наливайко: рост 165 сантиметров, худощавая, короткие седые волосы. Была одета в зеленый халат на молнии с поясом, на ней также был голубой свитер и черные галоши.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится женщина, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU