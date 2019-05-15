Райцентр Воронежской области ушел под воду после дождя

15 Май 08:17 2019-05-15T08:17:35+03:00

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Мощный дождь затопил улицы Россоши. Фото стихийного бедствия в соцсети появилось вечером во вторник, 14 мая. Воды было так много, что в ней почти скрывались машины. Людям на улицах, охваченных потопом, нельзя было открыть двери подъезда – внутрь врывались настоящие волны, как на берегу моря. Плюс еще сильный ветер валил электрические столбы.

В комментариях россошанцы говорят, что такая ситуация повторяется все время, когда налетает сильный дождь. Особенно стабильно уходят под воду улицы Алексеева и Простеева.

Впрочем, некоторые местные жители не только снимали стихийное бедствие, но и помогали вытолкнуть машины из водяного плена. Их поведение (в принципе нормальное человеческое) в наше суровое время уже редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU