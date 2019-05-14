2019-05-14T19:08:53+03:00
Звезды

Воронежцам покажут зонг-оперу «Тодд» с песнями Михаила Горшенева

Гастроли проходят в рамках празднования 45-летия музыканта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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7 июня в Воронеже пройдут гастроли зонг-оперы «Тодд», созданной лидером группы «Король и шут» Михаилом Горшеневым. В свое время Горшенев представил в современном ключе старинную лондонскую легенду XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде. Специально для драматического действа про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание музыкант написал песни, которые потом легли в основу альбомов «Праздник крови» и «На краю».

Специально для гастрольного тура режиссер Юрий Квятковский («Копы в огне», «Норманск», «Орфей и Эвридика») создал новую версию мюзикла, в основе которой лежит микс театральной эстетики и кинематографа. В этот вечер зрители станут свидетелями не только самой зонг-оперы, но и съемок фильма-мюзикла о безумном парикмахере. Во время всего действа будет работать операторская группа, которая в режиме реального времени будет снимать все происходящее на сцене и выдавать готовый фильм на стоящий среди декораций экран. Зрители могут наблюдать весь съемочный процесс в режиме live. Именно это режиссерское решение позволило адаптировать и вывести оригинальную постановку за пределы двух столиц.

В главной роли - Роберт Остролуцкий. Композиции исполняют музыканты «Короля и Шута» Александр «Ренегат» Леонтьев, Яков Цвиркунов, Павел Сажинов, Александр «Поручик» Щиголев, а также Александр Куликов и Валерий Аркадин.

«Тодд» покажут 7 июня в Event-Hall, начало в 20.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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