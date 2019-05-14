Годовалый малыш сорвался с лестницы в частном доме в Воронеже

14 Май 18:20 2019-05-14T18:20:08+03:00

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12 мая в частном доме в Ленинском районе Воронежа годовалый малыш сорвался с лестницы. Пока не известно, почему малыш смог беспрепятственно забраться на опасную для него высоту и где были родители, которые должны были следить за своим ребенком. Сейчас малыш находится в больнице.

В пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области подтвердили, что следователи устанавливают обстоятельства получения травмы годовалым мальчиком. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 7 мая похожее ужасное происшествие случилось в рабочем поселке Хохольский: тогда годовалый мальчик упал с балкона второго этажа частного дома. С повреждениями ребенок был доставлен в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU