В Воронеже в темном подземном переходе завелся маньяк-эксгибиционист

14 Май 16:35 2019-05-14T16:44:34+03:00

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В переходе у Воронежского опорного университета (его горожане по старой привычке называют политехом) снова темно. Остались там всего три светящиеся лампочки: две у входа со стороны «Электросигнала» и одна – со стороны вуза. Остальные приказали долго жить. Как удалось выяснить, умерли они неестественной смертью.

- По вечерам и ночам некие местные жители не ленятся раскручивать плафоны и разбивать лампочки, - рассказали в управе Коминтерновского района. – С тех пор, как в переходе исчезли магазины, следить за порядком там стало некому. Итог печальный – в темноте на проходящих девушек повадился выскакивать маньяк-эксгибиционист. Вроде как, кроме демонстрации собственного «хозяйства», больше он ничего не делает. Но и этого для шокирования девушек вполне достаточно. Вроде бы молодые люди уже и били извращенца за его проделки.

- Так может все-таки его горящими лампочками спугнуть?

- 14 мая до шести часов работники комбината благоустройства обещали их ввернуть. Вот только вопрос: долго ли они прослужат. С нетерпением ждем конкурса, после которого у перехода, надеемся, появится ответственный хозяин.

Напомним, еще относительно недавно в этом переходе было несколько маленьких магазинчиков. Все изменилось после пожара 7 декабря 2017 года, уничтожившего два из них. Остальные торговцы тоже предпочли убраться из перехода. С тех пор он стал пустым и жутким. Переход обещали отдать в концессию до 2021 года.

Одной лампочкой эксгибициониста не напугаешь.Фото: Юрий КОЗЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU