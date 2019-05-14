2019-05-14T16:15:55+03:00
Звезды

В «Ночь музеев» в Костенках воронежцам раскроют тайны археологии

Заповедник присоединится к всероссийской акции
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 мая музей-заповедник «Костенки» приглашает воронежцев отметить «Ночь музеев 2019». В рамках всероссийской акции, посвященной в этом году теме «Элементы», здесь подготовили программу «Тайны археологии». Она будет проходить на двух площадках:

на прилегающей к музею территории - для организованных школьных групп, а также внутри здания музея - для обычных гостей. Посетить «Ночь музеев» можно бесплатно.

На площадке №1 в 18.00 начнется танцевальный флэш-моб «Ритмы каменного века» -аниматоры и ростовые куклы помогут погрузиться в эпоху каменного века.

В 18.30 стартует исторический познавательно-приключенческий квест «На зов предков». В ходе игры участники команд будут искать элементы из каменного века - «послания», смысл которых необходимо расшифровать, чтобы перейти на следующий уровень программы. Участники в легкой игровой форме узнают о жизни людей в каменном веке: как они строили дома, охотились на мамонтов, шили одежду, изготавливали каменные орудия труда, какие у них были религиозные представления.

В 19.30 начнется спортивно-интеллектуальная игра «Цивилизация», в ходе которой ребята должны будут сориентироваться на местности, перетягивать канат, проявить меткость в безопасном бросании копья.

В 20.30 запланирован концерт группы «Аквамарин», а в 21.00 - файер-шоу с элементами пиротехнических спецэффектов «Сквозь время». В 21.30 начнется дискотека для взрослых.

На площадке №2 в 18.30 начнутся блиц-экскурсии «Элементы древней жизни».

С 21.30 до 23.00 посетители могут посмотреть экспозиции в режиме свободного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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