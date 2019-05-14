В Воронежской области дебошир напал на слесаря, отключавшего газ

14 Май 15:49 2019-05-14T15:49:45+03:00

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В поселке Грибановский Воронежской области на днях загорелся сарай, расположенный рядом с домом по улице Советской. На время ликвидации пожара один из частных домов нужно было отключить от газоснабжения. Отключение было необходимо, чтобы предотвратить возможное ЧП, если бы огонь вдруг перекинулся бы на жилище.

Во время отключения на сотрудника филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» напал приятель хозяйки дома. Он ударил сотрудника и выбил ему два зуба. Слесарь газораспределительной организации находится в больнице.

Представители ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» обратились в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU