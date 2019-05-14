Воронежец разнимал дерущихся и получил битой по голове

14 Май 15:17 2019-05-14T15:17:06+03:00

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На днях медики вызвали полицейских в больницу: к ним поступил мужчина с черепно-мозговой травмой. 49-летний потерпевший рассказал, что получил битой по голове, когда вмешался в драку на парковке одного из торговых центров Советского района. Инцидент произошел 11 мая около 17.00. Два автомобилиста не смогли решить конфликт словами начали драться. Мужчин начали разнимать прохожие, в том числе и потерпевший. Вместо спасибо он и получил от одного из драчунов битой по голове.

Оперативники нашли подозреваемого. В отделе полиции 20-летний житель Нижнедевицкого района признался, что применил биту для решения конфликта. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU