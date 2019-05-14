В рамках нацпроекта «Экология» Воронежская область может получить более 5 млрд рублей

14 Май 14:47 2019-05-14T14:47:56+03:00

В частности планируется реализовать проект по расчистке рек Воронеж и Икорец

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До 2024 года Воронежская область может получить 5 млрд 619 млн рублей на реализацию региональных мероприятий нацпроекта «Экология». В нашем регионе планируются к реализации 5 федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Сохранение лесов».

Эти программы 14 мая обсудили губернатор Александр Гусев и заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

Ожидается, что в рамках реализации региональной составляющей будет создана отходоперерабатывающая инфраструктура, ликвидированы несанкционированные свалки на площади около 90 га, реализован проект по расчистке рек Воронеж и Икорец, а также ряд других проектов, направленных на сохранение лесов, модернизацию систем водоснабжения и водоочистки.

Напомним, что сейчас Воронежская область принимает участие во всех национальных проектах, где предусмотрена региональная составляющая. Исполнительными органами области разработано 48 паспортов региональных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU