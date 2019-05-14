Инвестор предлагает построить в Воронеже новый терминал аэропорта
Заинтересованность в строительстве нового терминала воронежского аэропорта выразила федеральная структура «Новапорт Холдинг». Гендиректор компании Сергей Рудаков отметил, что в настоящее время «Новапорт Холдинг» участвует в деятельности 17 региональных аэропортов, через которые за 2018-й прошло более 21,6 млн пассажиров.
Новый терминал позволит увеличить объем перевозок и обеспечить наибольший комфорт и безопасность пассажиров всех категорий, в том числе, маломобильных групп населения.
Губернатор Александр Гусев обсудил с руководством структуры программу развития воронежского аэропорта до 2025 года, в том числе участие в программе субсидирования региональных перевозок и расширение перечня направлений.
ИСТОЧНИК KP.RU