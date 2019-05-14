2019-05-14T14:13:20+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила 6-летнего мальчика, переходившего дорогу с мамой

ДТП случилось на регулируемом переходе со светофором
Юрий КОЗЛОВ
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"Скорая" все чаще выезжает на ДТП, где сбивают детей."Скорая" все чаще выезжает на ДТП, где сбивают детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 14 мая, в 8.10 у дома № 86 на Ленинском проспекте «Рено-Логан» наехала на шестилетнего мальчика, переходившего дорогу рядом с мамой по «зебре» со светофором. Женщина не пострадала,у ребенка тоже не было видимых травм. Однако чтобы убедиться, что с сыном все в порядке, мама поехала с ним в больницу. Инспекторы ГИБДД выясняют, почему 48-летний водитель иномарки не успел затормозить.

Напомним, за последние дни резко увеличилось число ДТП, в которые попадают дети. 13 мая в 13.20 у дома № 32 на улице Среднемосковской 12-летняя школьница попала под «Шкоду-Рапид», которой рулила 41-летняя женщина. По данным городской автоинспекции, девочка шла не по «зебре». Она получила сотрясение мозга.

12 мая у ТРЦ «Град» около двух часов дня 56-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 15-летнюю девушку на нерегулируемой «зебре». Через день в сеть выложили видео этой аварии. На него попал как раз момент, когда девушку бьет машина. Школьнице осталось перейти всего одну полосу. Девушку так ударило, что она перевернулась вверх ногами и после этого упала на асфальт. Школьницу отвезли в больницу, ее родные сообщают, что она перенесла две операции и пока находится в коме.Ее родители ищут очевидцев ДТП. Их попросили написать в личные сообщения по этой ссылке .

В тот же день около 15.40 на улице Минской в Железнодорожном районе «Опель», за рулем которого сидела 28-летняя автоледи, наехал на 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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