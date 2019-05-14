2019-05-14T13:35:54+03:00
Звезды

Воронежская школьница вышла в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Девочка из Воронежа вышла в полуфинал Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», отборочные туры которого прошли в «Артеке». Конкуренцию воронежской школьнице Елизавете Назаренко составили более 250 участников из 85 регионов страны. По итогам выступлений 44 участника вышли в полуфинал.

- Я принимаю участие в конкурсе с 2014 года, но в Артеке в первый раз, у меня не было никаких ожиданий, поэтому все, что происходит сейчас со мной, - настоящая сказка, призналась Лиза Назаренко. - Все ребята, которые выступали со мной на отборочных турах, очень талантливы, я всем желаю удачи!

Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика-2019» пройдет в «Артеке» 15 мая. Самые талантливые чтецы страны выступят перед звездным жюри, в состав которого войдут актеры Наталья Варлей и Сергей Горобченко и писательница Марина Москвина.

Для всех юных чтецов в «Артеке» организованы мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, встречи с писателями и другие активности.

Напомним, конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз, участие в нем принимают ученики 5-11 классов. По условиям конкурса необходимо прочитать наизусть фрагмент из прозаического произведения. Лучшие из 2,5 миллиона участников собираются на всероссийском финале в лагере «Артек», а самые талантливые и удачливые выступают во время суперфинала на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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