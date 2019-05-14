2019-05-14T13:23:27+03:00
Общество

Жители Воронежской области рассказали, почему выбирают работу на фрилансе

Кроме того, удалось выяснить на какую зарплату рассчитывают те, кто предпочитает свободный график
Виктор ЛЕВШАКОВ
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14 мая свой профессиональный праздник отмечают фрилансеры - работники со свободным графиком, сами выбирающие за какое задание им взяться. Оказывается 6% жителей Воронежской области, по данным исследования HeadHunter, трудятся именно на фрилансе. Еще 15% - работают удаленно, будучи штатными сотрудниками компании.

При этом большинство соискателей Воронежской области из данной группы ищут работу в таких профессиональных сферах, как «ИТ/Интернет/Телеком», «Продажи», «Бухгалтерия/Финансовый учет», «Маркетинг/Реклама» и «Административный персонал».

- Фриланс и удаленная работа сегодня довольно востребованы не только у соискателей, но и у работодателей. Зачастую, для решения разовых или непрофильных задач компании выгоднее нанять стороннего специалиста, который, возможно, даже ни разу не появится в офисе, но при этом эффективно справится с поставленной задачей. Кроме того, многие работодатели привлекают специалистов для удаленной работы, когда на территории локации компании не удается отыскать нужного профессионала - ведь исполнителя можно найти в любой точке планеты, - комментирует Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter по макрорегиону Юг.

Чаще всего удаленной работой интересуются воронежцы от 18 до 30 лет. У большинства из них есть высшее образование, а стаж работы превышает шесть лет. В среднем они претендуют на заработок около 30 тысяч рублей.

Главными плюсами удаленной работы соискатели называют возможность самостоятельно распределять свое рабочее время (77%) и экономию времени и денег на дорогу (74%). Из минусов опрошенные чаще всего отмечали нехватку очного общения по рабочим вопросам (42%) и ограниченный карьерный и профессиональный рост (38%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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