2019-05-14T13:03:09+03:00
Происшествия

Не заплатили: в Воронеже руководство фирмы попало под уголовное дело из-за 40 тыс рублей

Двум сотрудникам в течение 3 месяцев не платили зарплату
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На руководство фирмы в Анненском районе Воронежской области завели уголовное дело из-за 40 тыс рублей. Сотрудники пожаловали в прокуратуру на невыплату зарплаты.

Как выяснилось, с декабря 2018 года по февраль 2019 года двум работникам не доплатили более 40 тыс рублей. По предварительной версии следствия, сделано это было умышленно, из корыстной и личной заинтересованности. В ближайшее время фирме назначат бухгалтерскую судебную экспертизу, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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