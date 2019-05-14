Не заплатили: в Воронеже руководство фирмы попало под уголовное дело из-за 40 тыс рублей
Двум сотрудникам в течение 3 месяцев не платили зарплату
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На руководство фирмы в Анненском районе Воронежской области завели уголовное дело из-за 40 тыс рублей. Сотрудники пожаловали в прокуратуру на невыплату зарплаты.
Как выяснилось, с декабря 2018 года по февраль 2019 года двум работникам не доплатили более 40 тыс рублей. По предварительной версии следствия, сделано это было умышленно, из корыстной и личной заинтересованности. В ближайшее время фирме назначат бухгалтерскую судебную экспертизу, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU