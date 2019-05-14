В Воронеже в супермаркете грабитель сорвал золотую цепочку с шеи женщины

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-14T12:49:57+03:00

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11 мая около 20.00 на улице Фридриха Энгельса в магазин, торгующий алкогольной продукцией, зашла 65-летняя местная жительница. В это же время в помещении был еще один «покупатель». Этот мужчина осмотрелся, подошел к женщине и быстро сорвал с шеи золотую цепочку. Вместе с ювелирным изделие грабитель убежал.

Правда, полицейские быстро нашли и задержали преступника: им оказался ранее несудимый 26-летний воронежец. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Парень признался, что похищенную цепочку сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» - а это до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU