В Воронеже в супермаркете грабитель сорвал золотую цепочку с шеи женщины
11 мая около 20.00 на улице Фридриха Энгельса в магазин, торгующий алкогольной продукцией, зашла 65-летняя местная жительница. В это же время в помещении был еще один «покупатель». Этот мужчина осмотрелся, подошел к женщине и быстро сорвал с шеи золотую цепочку. Вместе с ювелирным изделие грабитель убежал.
Правда, полицейские быстро нашли и задержали преступника: им оказался ранее несудимый 26-летний воронежец. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Парень признался, что похищенную цепочку сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» - а это до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU