2019-05-14T11:50:10+03:00
Общество

Мать из Воронежской области изменила свою жизнь, чтобы вернуть «родительские права»

Она сделала все возможное, чтобы самой воспитывать двух своих сыновей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Историю переосмысления жизни рассказали в пресс-службе Россошанского районного суда. Местная жительница была лишена родительских прав. Ей запретили видеться с двумя сыновьями. Районная администрация передала детей опекуну. Казалось бы, это очередной случай, когда человек не может думать ни о чем, кроме алкоголя. Однако материнские чувства оказались сильнее.

Женщина полностью изменила образ жизни, чтобы воспитывать сыновей и заботиться о них. Она обратилась в суд с заявлением о восстановлении ее в родительских правах.

У женщины теперь есть постоянное место работы. И коллеги, и соседи в последнее время положительно отзываются о ней.

Во время заседания мать рассказала, что за время проведенное без детей, она создала все условия для своих сыновей. Купила книги, школьные принадлежности, одежду и обувь. В доме теперь достаточно продуктов - и холодильник больше не будет пустовать. В конце концов женщина, только осознав, что произошло, провела масштабную уборку.

Сами дети во время заседания сказали, что хотят вернуться к матери и жить с ней. В итоге представитель органа опеки и попечительства высказала согласие на удовлетворение исковых требований. Суд восстановил гражданку в родительских правах: тут же матери вернули ее сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две тысячи байкеров съехались на мотофестиваль в Воронеж
«Преклоняем головы перед ратным и трудовым  подвигом военного поколения»
Не заплатили: в Воронеже руководство фирмы попало под уголовное дело из-за 40 тыс рублей
В Воронеже в супермаркете грабитель сорвал золотую цепочку с шеи женщины
Житель Воронежской области украл из вагона военное обмундирование на 242 тыс рублей
Фестиваль «Добрый край Воронежский» приглашает воронежцев на бесплатные мастер-классы и мюзикл
В воронежский «Буран» перешел еще один защитник
Воронежец продавал мультисканер и потерял 103 тысячи рублей
В День Победы воронежец угнал автомобиль у друга и попал в ДТП
В Воронеже разыскивают нуждающегося в медицинской помощи пенсионера
Воронежцев приглашают в Кольцовский сквер на бесплатный концерт артистов филармонии