Мать из Воронежской области изменила свою жизнь, чтобы вернуть «родительские права»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-14T11:50:10+03:00

Она сделала все возможное, чтобы самой воспитывать двух своих сыновей

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Историю переосмысления жизни рассказали в пресс-службе Россошанского районного суда. Местная жительница была лишена родительских прав. Ей запретили видеться с двумя сыновьями. Районная администрация передала детей опекуну. Казалось бы, это очередной случай, когда человек не может думать ни о чем, кроме алкоголя. Однако материнские чувства оказались сильнее.

Женщина полностью изменила образ жизни, чтобы воспитывать сыновей и заботиться о них. Она обратилась в суд с заявлением о восстановлении ее в родительских правах.

У женщины теперь есть постоянное место работы. И коллеги, и соседи в последнее время положительно отзываются о ней.

Во время заседания мать рассказала, что за время проведенное без детей, она создала все условия для своих сыновей. Купила книги, школьные принадлежности, одежду и обувь. В доме теперь достаточно продуктов - и холодильник больше не будет пустовать. В конце концов женщина, только осознав, что произошло, провела масштабную уборку.

Сами дети во время заседания сказали, что хотят вернуться к матери и жить с ней. В итоге представитель органа опеки и попечительства высказала согласие на удовлетворение исковых требований. Суд восстановил гражданку в родительских правах: тут же матери вернули ее сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU