2019-05-14T10:27:41+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают нуждающегося в медицинской помощи пенсионера

81-летний мужчина пропал несколько дней назад
Олег ИВАНОВ
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Если у вас есть какая-либо информации об этом человеке, позвоните по телефонам 8 (960) 131-97-08 или 112.Если у вас есть какая-либо информации об этом человеке, позвоните по телефонам 8 (960) 131-97-08 или 112.
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12 мая примерно в 9.30 из своего дома на улице Героев Сибиряков ушел 81-летний Василий Князев. С тех пор Василий Иванович не связывался ни с кем из своих родных. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поисках пожилого мужчины. Ситуацию осложняет и то, что он нуждается в медицинской помощи.

Рост Василия Ивановича - 176 см. Он - среднего телосложения, волосы седые, на голове шрам от трепанации. В день исчезновения пенсионер был одет в коричневые пиджак и брюки, розовую рубашку и черные туфли.

Если у вас есть какая-либо информации об этом человеке, позвоните по телефонам 8 (960) 131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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