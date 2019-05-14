Воронежцев приглашают в Кольцовский сквер на бесплатный концерт артистов филармонии

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-14T12:23:56+03:00

В первый день лета вы сможете насладиться, например, выступлением эстрадно-духового оркестра

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1 июня в Воронеже стартует проект «Лето в Кольцовском сквере». Воронежская филармония после завершения абонементного сезона традиционно порадует жителей и гостей города музыкальной программой с участием ведущих артистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры.

В этом году на открытой площадке в старейшем зеленом уголке города выступят Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, солисты мужского хора ART’o’dox, ансамбли «Балалайка», «Держава», «Воронежские солисты», Big Band.

Организаторы также отмечаются, что традиционно вместе с профессиональными музыкантами в проекте примут участие студенты — оркестр народных инструментов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей.

ИСТОЧНИК KP.RU