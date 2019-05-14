2019-05-14T12:12:52+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже 68 спасателей тушили дизельный цех

На производстве загорелось оборудование
Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 пожарных машин ночью 14 мая выехали по адресу: улица Свердлова, дом №5. Как уточнили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар произошел в дизельном цехе. О ЧП стало известно в 00.48.

Оказалось, что в том самом цехе загорелось оборудование на площади 50 кв.м. К ликвидации пожара привлекалось 68 человек. К счастью, потушить здание удалось в 01.25. По оперативной информации пострадавших нет. Причину пожара предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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